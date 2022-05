Pablo Echarri rompió el silencio sobre su supuesta frase en contra de Robert De Niro

Robert De Niro está en Buenos Aires desde el sábado pasado para filmar una serie junto a Luis Brandoni. El actor de Hollywood estará unos días en Capital para el rodaje de esa ficción, que se estrenaría en 2023 en la plataforma Star+.

Sin embargo, su llegada al país generó todo tipo de pasiones, incluso, hasta se produjo un malentendido por unos supuestos dichos de Pablo Echarri, en el que desdeñaba la visita del actor de Hollywood para rodar en Argentina.

Un usuario de Twitter, de marcado corte anti K, escribió una frase que se la atribuyó a Echarri. “Pablo Echarri, íntimo: ‘Nadie de la producción de esa nueva serie nos consultó si estábamos de acuerdo con que venga De Niro a filmar. Creo que se deberían priorizar esos trabajos a actores de calidad del país. Y no lo digo solo por mí, era un papel ideal para Raúl Rizzo’”, decía el tuit del usuario bettercallshaw, junto a una foto de la pareja del actor.

Ante la repercusión que tuvo ese tuit, el propio Pablo Echarri aclaró de manera categórica: “Que se pueda ser tan salame como para invertir tiempo en inventar esta ridiculez no me sorprende, lo que me impacta es que exista tantx idiota comentándolo”.

Fuente: minutouno.com