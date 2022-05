Guillermina Valdés relató el momento en el que su hija le dijo que era lesbiana: “No lo imaginaba”

Guillermina Valdés suele mostrar su sensibilidad ante la cámara al hablar de su vida. En una entrevista que dio recientemente, paseó por todos los temas y su familia no fue la excepción. Hace poco viajó junto a sus hijas a Europa, ya que Paloma Ortega se instaló en el viejo continente para seguir los pasos de su mamá y apostar al modelaje.

Hablando de ella, la pareja de Marcelo Tinelli relató cómo fue el momento en el que Paloma se abrió sobre su orientación sexual y le contó que era lesbiana. Guillermina explicó que todo ocurrió cuando la mayor de sus hijas tenía 16 años y venía “sintiéndose diferente”.

Cómo fue el momento en el que Paloma Ortega le contó a Guillermina Valdés que es gay

Guillermina Valdés no se define como pro diversidad “porque no registra las diferencias”. Sin embargo, cuando Paloma Ortega se sintió lista para hablar con ella sobre su sexualidad, la sentó y se lo expresó con angustia. “Me lo contó llorando y después se quedó encerrada en su cuarto durante un tiempo. En un primer instante fue tremendo porque yo no lo imaginaba. Pensé: ‘¡Ay, qué mal! ¡¿Cómo no me di cuenta?! Qué dormidita…. ¡¿Que le pasa, señora?!’”, recordó en la entrevista que le hizo Teleshow.

Con un abrazo de por medio, le dijo que podía contar con ella para lo que sea. “Y ahí fuimos a ver a la psicóloga, pero no porque estuviese mal lo que me había contado, sino buscando que ella estuviese bien. En realidad ya estaba bien, pero debe haber sido difícil decírmelo. Para mí fue un: ‘Bueno, okey. ¿Estás bien? ¿Qué necesitás? Presentame a quien sea tu amor cuando venga… Está todo bien’ Como mamá no hay mucho más que hacer que acompañar y pretender que sean felices”, explicó. Además, contó que la joven ya no se etiqueta como en aquel momento.

Paloma Ortega prueba suerte como modelo en Europa

Guillermina Valdés contó cómo Paloma, la hija que tuvo con Sebastián Ortega, está armando su carrera en el exterior como modelo. Después de un intento fallido estudiando cine, coqueteó con la fotografía hasta que le dijo: “Mamá, tengo la posibilidad de ser modelo, quiero vivir en Europa durante un tiempo y ver cómo resulta”.

¿Cómo decirle que no si ella hizo lo mismo? “Yo también fui a trabajar sola a New York cuando tenía 19, la misma edad… ¡Qué loco! ¿No? Porque al igual que ella tomé ese camino como un medio o un recurso más para vivir situaciones diferentes, para buscar otros horizontes”, expresó.

“Fue fuerte dejarla embarcando. Helena me decía: ‘¡Mamá, basta. Dejá de hacer esas cosas raras!’. Porque yo le hacía ‘Capita azul’ y todos los símbolos de Reiki y Feng Shui para protegerla. Cuando soltás a un hijo querés que se lastime lo menos posible. Aunque sabés que sufrir o equivocarse son cuestiones inevitables. Y, además, privarlos de ese aprendizaje sería una picardía, diría mi abuela”, apuntó en la entrevista.

Fuente: TN Show