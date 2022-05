Cande Molfese habló sin filtros de su separación de Ruggero Pasquarelli: “Me desilusionó …”

Muy filosa, Cande Molfese sorprendió al afirmar que ni ahí se tomaría un café con su ex, Ruggero Pasquarelli, quien había dicho que le gustaría reencontrarse con ella.

Tras su picante aclaración, la actriz reveló que hasta Tini Stoessel, su buena amiga, le pedía que abriera los ojos y la alertaba sobre el comportamiento de Ruggero.

En este contexto, Cande habló sin filtros sobre su separación y no le dio la espalda a los rumores de infidelidad, afirmando que tomó la decisión de separarse cuando tuvo “toda la información”.

“Mi última pareja me desilusionó, me hizo creer muchas cosas que al final no… Terminás de conocer a la persona cuando te separás. Es muy loco, pero pasa eso, que decís: ´¿con quién estuve? ¿qué pasó? No era la persona que yo creía´”, contó Cande en PH Podemos Hablar.

Y cerró refiriéndose a los rumores de infidelidad y a las confirmaciones que la llevaron a separarse.

“Creo que cuando me llegó la información al ciento por ciento, lo decidí. Yo no tenia toda la información completa”, sentenció, sincera.

Fuente: ciudad.com.ar